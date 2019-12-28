Akkuyu NGS'nin Soğutma Ekipmanları İçin Sözleşme İmzalandı

İnşasına 2015 yılında başlanan ve 2023 yılında tamamlanması planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin soğutma ekipmanları için sözleşme imzalandı. Duyuru, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapıldı.

Yapımına 2015 yılında başlanan, 2023 yılında bitirilmesi planlanan ve 20 milyar dolar maliyeti olan Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) türbin tesisatı soğutma ekipmanlarının tedariki için sözleşme imzalandı.

Soğutma ekipmanları sözleşmesi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’dan yapılan açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin türbin kondansatörlerine soğutma suyu sağlayacak sistemlerin tedariki için sözleşme imzalandığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Rosatom’un enerji mühendisliği bölümü Atomenergomash AŞ, NPO TsNIITMASH AŞ ve Alman şirketi Taprogge GmbH arasında sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamına göre üretilen ekipmanlar, Avrupa standartlarını tam olarak karşılayacak ve Alman şirketi Taprogge GmbH, Akkuyu NGS’nin dört ünitesine uygun ekipmanların setlerini geliştirecek ve tedarik edecek. TsNIITMASH AŞ ise Taprogge GmbH tarafından üretilen bağlantıların ve bileşenlerin entegrasyonunu üstlenecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin dört ünitesi için de reaktör ekipmanı ve makine odası tedarik eden Atomenergomash AŞ, daha önce Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya gibi ülkelerin nükleer santralleri için de reaktör ekipmanları üretmişti.

Mersin’de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulumuna ilişkin Rusya ile yapılan hükümetlerarası anlaşma, 2010 yılında imzalanmıştı. 2015 yılında temeli atılan nükleer santralin 1. ünitesinin inşası için inşaat lisansı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 2018 yılında verilmişti. Hissedarları arasında ise Rusatom Energo International AŞ, OJSC Rosenergatom, JSC Atomstroyexport, JSC Inter RAO UES, JSC Atomenergoremont yer alıyor.