Eğer uzun zamandır kullanışlı bir aksiyon kamerası arıyorsanız, EKEN H9R Plus WiFi 4K kumandalı aksiyon kamerası incelememiz dikkatinizi çekebilir.

Su altında da çekim yapabilen ve dayanıklı bir aksiyon kamerası arayanlar oldukça fazla seçenek olduğunun farkındadır. Artık aksiyon kameraları en çok tercih edilen kamera türlerinden ve bu yüzden de her fiyat aralığında ürün bulmak mümkün. Ancak mantıklı karar verebilmek için mümkün olduğunca fazla ürün incelemek gerekiyor ve biz de bu hafta EKEN H9R Plus WiFi 4K kumandalı aksiyon kamerasını sizin için inceledik.

EKEN H9R Plus WiFi 4K, uzaktan kumanda ya da WiFi desteği sayesinde oldukça rahat kontrol edilebilen başarılı bir fiyat-performans ürünü. Ürünle birlikte kutu içerisinde gelen kılıf ile 30 metreye kadar dalmak ve su altında çekim yapmak mümkün. Aynı zamanda EKEN aksiyon kameralarını telefonunuzdan kontrol etmek için Ez iCam mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kutu İçeriği

1 x EKEN H9R Plus WiFi 4K Kumandalı Aksiyon Kamerası

1 x Uzakdan Kumanda

1 x Batarya

1 x Su Geçirmez Kılıf

1 x Tutamak Çubuğu / Direk Dağı

1 x Kask Dağı

1 x Tripod

1 x USB Kablosu

1 x Clip

6 x Montaj

Kullanım Kılavuzu

Ürün ile birlikte pek çok aksesuar kutu içerisinde gelmekte ancak kafa bandı, göğüs bağlantı apartı ya da monopod gibi harici aksesuarları ayrıca satın almak gerekiyor. Bunun dışında cihazı kullanabilmek için bir de Class 10 sınıfında, en fazla 32 GB kapasiteye sahip bir Micro SD karta ihtiyacınız olacak. EKEN H9R Plus WiFi 4K hakkında daha detaylı bilgi için buraya, daha farklı aksiyon kamerası seçeneklerine göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.