Anthem'in Demo Çıkış Tarihi Açıklandı

Anthem PAX West 2018'de yapılan açıklamaya göre Anthem demosunun çıkış tarihi belli oldu. Demoya kimler ücretsiz olarak erişebilecek?

Bioware’in iddialı aksiyon RPG oyunu Anthem yapılan son açıklamalara göre 22 Şubat 2019’da tüm platformlar için raflarda yerini alacaktı. Konuya dair sevindirici bir detay ise bugün Anthem PAX West 2018 panelinden geldi.

Bioware cephesinden gelen açıklamaya göre oyunun çıkacağı tarihten tam 1 hafta önce Anthem’in demosuna erişim sağlanabilecek. Üstelik söz konusu demo, alfa ya da beta bir test sürümü değil tamamen oyunun orijinal, bitirilmiş hali olacak.

Demo’nun uzunluğu ve niteliğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor ancak bahsi geçen demo; Playstation 4, PC ve Xbox One platformlarının hepsini kapsayacak. 1 Şubat’ta yayınlanacak Anthem demosuna kavuşmak ve herkesten önce bu oyunu oynamak için ön sipariş listesinde olmanız ya da EA Acces ya da Origin Acces Premier üyeliğine sahip olmanız gerekiyor.