Aladdin Filminden İlk Görüntü Geldi: İşte Will Smith’in Cini

Disney’in yeni Aladdin filminden ilk kareler ortaya çıktı. Fotoğrafta Will Smith’i de Cin rolünde ilk kez görmüş oluyoruz.

Hollywood’da cin denildiği zaman insanların aklına bizdeki gibi korkutucu varlıklar gelmez. Robin Williams tarafından seslendirilen, Alâddin’in lambasından çıkan mavi cin gelir. Filmde Will Smith'in canlandıracağı cin ise çok daha farklı olacak.

Filmde Will Smith yine Will Smith, ortalıkta bir CGI yok. Cin de mavi değil zaten. Zaten alıştığımız cine değil de parıltılı kıyafetler giyen bir modacıya benziyor. Ha bu demek değil ki karakter çirkin olmuş. Dilekleri gerçeğe dönüştürme gücü olan bir varlığın şekil değiştirme yeteneği olabilir. Will Smith ve filmin yönetmeni Guy Ritchie, EW'ye röportaj verirken filmden de ilk görüntüleri görmüş olduk.

Filmin yönetmeni olan Guy Ritchie, zamanında Robin Williams’ın yarattığı büyülü etkiyi yaratamayacağının farkında olduğu için, onu taklit etmek yerine yeni bir cin personası yaratmaya karar vermiş. Guy Ritchie filmleri izlediyseniz, karakter oluşturmakta ne kadar başarılı olduğunu bilirsiniz.

Ritchie, yaptığı açıklamada cini oynayan kişiye göre değişen bir hiperbole benzeterek, bir oyuncunun doldurması için harika bir rol olduğunu belirtti.

Will Smith ise Entertainment Weekly’e verdiği röportajda ikonik rollerin her zaman zor olduğunu, karakterin keşfedilmemiş yanlarını bulup ortaya çıkarması gerektiğini söylüyor. Smith filmde Robin Williams’ın karakterine göndermeler yapan, ancak o olmadığını da hissettirecek kadar farklı bir karakter oluşturabileceğine inanıyor.

Will Smith ayrıca karakterinin zamana direneceğinden emin. O’na göre, Disney filmlerinde onun cini gibi bir karakter daha önce hiç olmadı. Ünlü oyuncu, karaktere katacağı Hip Hop dokusunun diğer Disney filmlerinde bile olmadığını düşünüyor.

Disney’in Aladdin filmi, 24 Mayıs 2019'da sinemalarda olacak.