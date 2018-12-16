Profesyoneller Tarafından Verilen En İyi 5 Tavsiye

Bazı konularda, özellikle de işin içinden çıkamadığımızı düşündüğümüz zamanlarda, konu hakkında tecrübe sahibi olan kişilere danışmak zihnimizi daha özgür kılacaktır. Bu haberimizde alanlarında uzman kişilerin verdiği tavsiyeleri sizler için derledik.

İyi tavsiyelere rastlamak fazlasıyla zor olabiliyor. Yerinde duyduğumuz bir cümlenin bile hayatımızı değiştirebileceğini bildiğimiz için bu sene paylaşılan tavsiyelerin en iyilerini sizler için hazırlamak istedik. Bir şekilde hayatınıza uygulayabileceğiniz ya da duyduğunuzda hayatınızda küçük de olsa olumlu bir etki bırakabilecek bu tavsiyeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Daha az meşgul hissetmek istiyorsanız arkadaşlarınızla ya da ailenizle daha fazla vakit geçirin.

Bu sözleri zaman yönetimi uzmanı Laura Vanderkam’dan duyuyoruz. Vanderkam, sosyal aktivitenin direkt olarak özgür hissetmeyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Sosyal medya üzerinde geçirdiğiniz bir gece eğlenceli ya da ileride hatırlayacağınız bir şey olmayacaktır ama arkadaşlarınız ya da sevdiklerinizle geçirdiğiniz bir saat bile ileride hatırlanabilir.

Eşinizi mutlu etmeye çalışmayın.

Verilebilecek en kötü ilişki tavsiyesinin ‘birbirinin ihtiyaçlarını karşılayarak birbirini mutlu etmeye çalışmak’ olduğunu söyleyen Hal Runkel, bunun deli zırvası olduğunu düşünüyor.

Lisanslı evlilik ve aile terapisti olan Runkel, çift olan insanların birbirleriyle mutlu olmaları gerektiğini savunuyor.

Argümanını fazlasıyla güzel bir şekilde savunan Runkel, “Ben tam bir bireyim. Benim eşim beni tamamlayacak kadar güçlü biri değil. Ben de onu tamamlayabilecek kadar güçlü değilim çünkü o da tam bir birey. Ben de bu yüzden onu istiyorum. Benim yarım olduğu için değil, bir tam olduğu için” sözleriyle kendini açıklıyor.

Korkularınızı belirli riskleri belirleyerek yenin.

On yıl önce Harj Taggar bir karar vermek zorundaydı: Bir iş fikri vardı, bir hukuk fakültesine kaydoldu ancak okulu bırakmaya hevesli değildi.

Yanlış kararı verme düşüncesinin onu mahvetmesinin aksine Taggar, seçeneklerini çok basit bir stratejiyi kullanarak değerlendirdi: Okulu bırakmanın olası tüm risklerini açık açık kendine söyledi.

Taggar şu anda Triplebyte’ın kurucu ortağı ve CEO’su. Hukuk fakültesini bırakmayı düşündüğünde kendine “Tamam, buradaki büyük risk ne?” diye sordu.

En kötü senaryoda çabaları boşa çıkacaktı ve 12 ayın ardından tekrar hukuk fakültesine kayıt olacaktı. Bu onun hayalleri uğruna oynanabilecek bir kumardı ve ciddi bir götürüsü de yoktu.

Taggar risk hesaplama stratejisini tüm genç profesyonellere öneriyor.

Rekabette pay sahibi olmak için topluluktan sıyrılın.

Bir savaş gazisi ve CEO olan Nick Black, hayatı bir CV (özgeçmiş) yığını olarak değerlendiriyor.

Bir LinkedIn paylaşımına yorum yapan Black, “Bir işe ya da okula başvurduğunuzda CV’nizin o yığın içerisinde bulunmasını istiyorsunuz; çünkü sizde o yığının içerisinde olmadığınızı düşündüğünüz bir şeyin olduğuna inanıyorsunuz” dedi.

Bugün Black, bir CEO olarak adaylarda onları diğerlerinden ayıran özelliği arıyor. Yani yalnızca Oxford Üniversitesi’ni bitiren biri yeterince iyi olmuyor. Başka hangi donanımlara sahip olduklarını bilmek istiyor. Ne katabileceklerini öğrenmek istiyor.

Kötü alışkanlıklarınızı frenlemek için isteklerinizi de frenleyin.

Atomic Habits (Atomik Alışkanlıklar) isimli kitabında James Clear, en disiplinli insanların en güçlü iradeye sahip oldukları fikrini çürütüyor.

Bunun yerine Clear, “Disiplinli’ insanlar, kendi yaşamlarını mükemmel bir irade ya da oto-kontrol gerektirmeyecek şekilde düzenleyebilen insanlardır. Başka bir deyişle isteklerini kontrol edebiliyorlar” şeklinde bir açıklama yapıyor. Örneğin iş günlerinde durmadan atıştırmak istemiyorsanız, yanınıza aldığınız yiyecekleri azaltabilir ya da o yiyecekleri alabileceğiniz yerlerin dışındaki bir yoldan işe gelirsiniz.

Araştırmalar da Clear’ı fazlasıyla destekler nitelikte. Bu sebeple kendiniz hakkında kötü hissetmeyi bırakarak kendinize güzel alışkanlıklar edinebilirsiniz.

Bu tavsiyeyle birlikte içeriğimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Umarız burada yazan herhangi bir kelime, hayatınızda sizi olumlu bir şey yapmaya iter ya da kafanızı kurcalayan herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir.