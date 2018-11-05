Alanında Çığır Açacak Amfibi Zırhlımız Görücüye Çıkıyor

Endonezya ile iş birliği içerisinde geliştirilen ZAHA konseptli araç ilk kez Indo Defence Fuarı'nda sergilenecek. Aracın kalifikasyon işlemleri temmuz ayında başlamıştı.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) konseptine uygun olarak üretilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanan araç, Enonezya'da yapılacak olan İndo Defence Fuarı'nda ilk defa görücüye çıkacak.

FNSS tarafından üretilen araç, Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenecek fuarda iki yeni aracını tanıtacak. Bunlardan ilki, seri üretime hazır durumda bulunan orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT. ZAHA ise fuarda tanıtılacak ikinci konsept olacak.

Kaplan MT ile tanklar bugünkü asimetrik savaş şartlarına uyum sağlarken, ZAHA da amfibi araçlara 21. yüzyıl teknolojisini getirecek.

Kaplan MT araçlarda FNSS ve PT Pindad ortak çalışma izledi. Testlerde başarılı olan Kaplan MT, ağustos başında seri üretimi yapılabilecek hale geldi.

ZAHA ise dayanıklılık ve personel kapasitesi bakımından alanında lider olması planlanan bir araç. Bu yıl maket olarak tanıtılacak olan aracın gerçek halini ise 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda göreceğiz. Gemiden kıyıya asker sevki ve kıyıya çıkışta zırhlı personel taşıyıcı görevi görecek olan araç merakla bekleniyor. FNSS ZAHA projesi kapsamında 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve iki kurtarma aracı üretecek.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Kaplan MT ile amaçladıkları asimetrik savaşta etkili tank üretimini başardıklarını belirtirken, ZAHA ortaya çıkana kadar böyle bir amfibi araç da olmadığını söyledi.