Türkkuşu T 19-A, Teknofest’te tanıtıldı. Türk Hava Kurumu tarafından geliştirilen uçak, alanında dünyanın en iyisi olacak.

Türkiye, son yıllarda yerlileşme anlamında büyük gelişmeler yaşamaya başladı. Özellikle Savunma Sanayii de atılımlar yapan Türkiye, helikopter, uçak, araba üretimi konusunda da adımlar atıyor. Bu atılımlardan biri olan Türkkuşu T 19-A, TEKNOFEST’te tanıtıldı. Türk Hava Kurumu’nun hafif spor uçak alanı için geliştirdiği Türkkuşu T 19-A, alanının en başarılı uçağı olacak gibi duruyor. Türkiye ve uluslararası alanda ses getirmesi beklenen Türkkuşu T 19-A, 1500 kilometrelik menzili ve saatte 340 kilometreye ulaşabilmesi ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

THK Üst Yöneticisi Bekir Hocaoğlu’nun AA muhabirine Türkkuşu T 19-A hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Uçak, kendi sınıfında dünyada en iyi durumda. Menzili bin 500 kilometre, hızı saatte 340 kilometreye ulaşıyor, 100 kilometrede 8,1 litre yakıt tüketiyor. İniş takımları katlanabiliyor, bu da hızını artırıyor. Benzer uçaklardan dünyada üreten 16 firma var. Bunlar içerisinde en iyi durumda olan bizim uçağımız. Uçağın, iniş kalkışı için 120 metrelik bir piste ihtiyacı var. Bu pistlerin geliştirilmesiyle uçağa talep de artacak. Kurum olarak, 5 yıllık bir ihtiyaç planlaması yaptık, Türkiye'de 2 bin civarında bir uçağa ihtiyaç olacağını düşünüyoruz."

Hocaoğlu, Türkkuşu T 19-A’nın 750 - 800 bin TL arasında bir fiyata satılacağını açıkladı. Hocaoğlu’nun açıklamalarına göre Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’ndan sertifika alan uçak, motor hariç her şeyiyle yerli bir uçak.