Türkiye’nin Ekonomik Durumu ABD’li Şirketlere Danışılacak

Dolar kuru ve ülkemizin ekonomik durumu son günlerde hepimizin dilinde. Bu noktada uzmanlar son çareyi, ABD’li şirketlerle iş birliği yapmakta buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkemizin gelecekte doğru yolda ilerleyerek ekonomide daha önemli adımlar atacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Yeni Ekonomi Programı (YEP) hakkında konuşan Albayrak, gerçekçi bir program oluşturulduğunun altını çizdi.

Özellikle üç ana başlığı vurgulayan Albayrak, bu başlıkları dengeleme, disiplin ve dönüşüm olarak sıraladı. Bakan tüm başlıkları değerlendirmiş olsa da özellikle değişim konusunun üzerinde fazlasıyla durdu. Bu noktada önemli bir gelişme yaşayan ülkemiz, Türkiye ekonomisi için ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile iş birliği yapacaktı.

Konu hakkında konuşan Albayrak konuşmasında, "Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek" ifadelerine yer verdi.