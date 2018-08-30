Albert Einstein’ın Öldüğü Gün Çekilen Fotoğraflar

Albert Einstein, 18 Nisan 1955'te Princeton / New Jersey'de, geçirdiği kalp krizi yüzünden hayatını kaybetmişti.

Öldüğünde 76 yaşında olan büyük dahinin ölüm ve yakılma töreni çok hassas bir biçimde, yalnızca aile içinde yapıldı.

Fakat törene sızmayı başarıp o anları ölümsüzleştiren biri vardı: Life dergisinin fotoğrafçısı Ralph Morse. Fotoğraf makinesi ve (insanları susturmak ve kapıları açtırmak için aldığı) bir kasa viski ile Morse; 20. yüzyılın, hatta belki de tüm zamanların en büyük bilim insanının uğurlandığı törene katıldı.

Morse’un o gün çektiği fotoğraflar kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Çünkü Einstein’ın oğlu Hans, editörlerden, ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini istemişti. Nitekim editörler de fotoğrafları gün ışığına çıkarmamış ve fotoğraflar Life'ın arşivinde unutulmuştu.

Ancak nihayet, 60 yıl sonra, Life dergisi o fotoğrafları paylaştı...

Nobel ödüllü fizikçinin öldükten hemen sonra çekilen çalışma masası

Einstein’ın kağıtları, kalemleri, küllüğü ve öteki kişisel eşyaları

Albert Einstein’ın cenazesi, Princeton Hastanesi’nden cenaze evine taşınırken

Ailesi, Ewing Krematoryumunda onun bedenini beklerken

Yas tutan insanlar cenazeyi uğurlarken

Yakma töreni sonrası, kimliği belirlenemeyen bir adam sekreteri Helen Dukas’ın kapısını tutarken

Albert Einstein’ın Mercer Caddesindeki evi

Einsteın’ın otopsisini yürüten patoloji uzmanı Dr. Thomas Harvey