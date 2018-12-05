Einstein'ın Tanrı'yı Reddettiği Mektup 15 Milyona Satıldı

Müzayede kapsamında 1.5 milyon dolar gibi bir fiyata alıcı bulması beklenen mektup rekor bir fiyata satıldı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü fizikçilerinden Albert Einstein'ın 1954 yılında yazdığı mektup, New York'ta gerçekleştirilen bir müzayedede satışa sunuldu. Einstein tarafından Eric Gutkind'e gönderilen mektup, 1 - 1.5 milyon dolara satılması beklenirken tam 2.9 milyon dolara alıcı buldu.

Einstein'ın ölümünden 1 yıl önce kaleme aldığı ve toplam 1.5 sayfa uzunluğundaki mektupta Einstein, mensubu olduğu Yahudilik de dahil olmak üzere dünya üzerindeki bütün dinleri 'ilkel bir batıl inancın vücut bulmuş hali' olarak tanımlıyor ve oldukça sert sözler sarf ediyor.

Şunu da eklemek gerekir ki bu son müzayede mektubun ilk kez satışa çıkışı değil. 2008 yılında bir açık artırmada ilk kez satışa çıkan mektup 404 bin dolara alıcı bulmuştu. Alıcısı tarafından 2012'de eBay üzerinden 3 milyon dolara satılan mektuba herhangi bir alıcı çıkmamıştı.

Aradan geçen 6 yılın ardından 2.9 milyon dolar ile mektup, istenen değeri neredeyse yakalamış oldu.