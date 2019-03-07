Albert Einstein'nın Saklı Tutulan 110 Belgesi Ortaya Çıktı

Yıllar boyunca saklı tutulan Albert Einstein’a ait 110 belge ve oğluna yazdığı mektup, İsrail’de ortaya çıktı.

Bilim ve fizik dünyasına yaptığı katkılarla günümüz teknolojisinde hatrı sayılır bir yere sahip olan Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein’ın kendi elleriyle yazdığı 110 önemli belge, İsrail’de bulunan Kudüs İbrani Üniversitesi’nde düzenlenen bir sergide ortaya çıktı.

Kudüs İbrani Üniversitesi’nin daha önce yayınlanmayan bu belgelere ABD'de yaşayan Crown Goodman ailesinin bağışı ile ulaştığı bildirildi. Albert Einstein’ın doğumunun 140. yılı şerefine sergilenen bu belgelere ek olarak ünlü fizikçinin oğluna yazdığı bir mektup da sergide yerini aldı.

Mektubu en ilginç kılan durum ise Einstein’ın ileri görüşlülüğü oldu. Sergilenen mektupta Einstein, İsviçre’de yaşayan oğlu Hans Einstein’a İkinci Dünya Savaşı’ndan 4 yıl önce olası bir savaş uyarısında bulunuyor. Almanya’nın ciddi bir silahlanma sürecinde olduğunu ve başta İngilizler olmak üzere Avrupa’nın bu durumu oldukça ciddiye aldığını belirten Einstein, savaş çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyerek oğluna dikkatli olmasını tembihliyor.

Bu mektuptan sonra ise akıllarda tek bir soru hayat buluyor: Einstein’ın İkinci Dünya Savaşı hakkındaki ileri görüşlülüğü doğru çıktığına göre “3. Dünya Savaşı nasıl olur bilemem ama 4. Dünya Savaşı taşlar ve sopalarla olacak.” sözü gerçeğe dönüşebilir mi?