Alcatel 1SE, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Alcatel'in yeni akıllı telefonu 1SE, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Son derece giriş seviye özelliklere sahip olan telefon, yüksek sayılabilecek fiyatıyla tartışmaların odak noktası haline gelecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi TCL'nin alt markalarından bir tanesi olan Alcatel, 1SE isimli yeni akıllı telefonunu Türkiye pazarında satışa sundu. Giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan 1SE, özellikle de yüksek fiyatı ile tartışmaların odak noktasına yerleşecek gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefon neler vadediyor?

Alcatel 1SE, 6.22 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. IPS LCD yapılı bu ekranın ekran gövde oranı ise yüzde 87,7 olarak karşımıza çıkıyor. Ekranın üzerinde yer alan çentiğe yerleştirilmiş ön kamera ise 5 MP çözünürlük sunarken, 1080p 30 fps videoların çekilmesine imkan tanıyor. Şirket, güvenlik amaçlı tercih ettiği parmak izi okuyucu sensörü telefonun ekranına değil, arka paneline yerleştirmiş durumda.

Karşınızda Alcatel 1SE

Alcatel'in yeni akıllı telefonu, sekiz çekirdekli UNISOC SC9863A işlemciden güç alıyor. Bu güç 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 10 işletim sistemine sahip olan telefonun 4.000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Şirkete göre bu batarya, 33 saat müzik çalma ya da 8 saat boyunca video oynatmak için kullanılabiliyor. Ancak telefonun hızlı şarj desteği bulunmuyor.

Telefonun arkasına baktığımızda üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumu 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de derinlik kamerasından oluşuyor. Alcatrel'in açıklamalarına göre 1SE'nin yapay zeka destekli kamera kurulumu hem gündüz hem de gece çekimlerinde iyi bir performans sunuyor. Kullanıcılar, tıpkı ön kamerada olduğu gibi arka kamerayı kullanırken de 1080p 30 fps video çekimleri yapabiliyorlar.

Alcatel 1SE teknik özellikleri

Ekran: 6.22 inç, HD+ (720 x 1520 piksel), IPS LCD

6.22 inç, HD+ (720 x 1520 piksel), IPS LCD İşlemci: UNISOC SC9863A

UNISOC SC9863A RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP

13 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Ülkemizdeki tüketiciler, bu akıllı telefona gri ya da yeşil renk seçenekleriyle sahip olabilecekler. Bu akıllı telefonun fiyatı ise vergiler dahil 2,699 TL olarak belirlenmiş durumda.