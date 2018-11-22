Alcatel 5V Türkiye’de Satışa Sunuldu - Fiyatı ve Özellikleri

Orta seviyede telefon arayanların değerlendirmesi gereken bir telefon olan Alcatel 5V, Türkiye'de satışa sunuldu.

Alcatel 5’in ardından bir üst model olarak çıkan Alcatel 5V, ülkemizde satışa sunuldu. Telefon çok da pahalı olmayan fiyatına rağmen yüksek kalitede özellikleri bünyesinde barındırıyor.

1500x720 piksel çözünürlüklü 6,2 inçlik çentikli ekrana sahip olan ve 19:9 görüntü oranı sunan cihaz, %88’lik ekran kasa oranıyla da iyi bir ekran oranını kullanıcılarla buluşturuyor.

3GB RAM ve 32GB dahili depolama ile gelen cihaz, gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. Bataryası ise 4000mAh gücünde.

Kamera konusunda da başarılı olan telefon, f/2.2 12 MP ve f/2.4 2 MP çözünürlüğünde çift kameraya sahip. Bunun dışında selfieleriniz için 8 MP’lik bir ön kamera da telefonun çentiğinde bulunmakta.

Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan telefon, bünyesinde bir yapay zekâ desteğini de bulunduruyor. Son zamanlarda çıkan telefonların aksine 3,5 mm kulaklık girişinin de bulunduğu cihazın fiyatı ise 2.199 TL olarak karşımıza çıkıyor.