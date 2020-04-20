Büyük ekranıyla ve temas gerektirmeyen sesli komut imkanı ile ev ortamı için uygun bir tablet olan Alcatel 3T 10, hayatı kolaylaştıran özellikler sunan ses istasyonuyla birlikte Türkiye'de satışa çıktı.

TLC Communication, Alcatel 3T 10 tabletin Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. Hayatı kolaylaştıran özellikler sunan tablet, bluetooth 4.2 bağlantı özelliğine ve 128 GB'a kadar hafıza desteğine sahip. Tablet, online eğitimden home-office çalışmaya, müzik dinlemekten, film seyretmeye kadar tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren ev ortamına uygun bir kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca çocukların da evde eğitimlerini ve eğitici programlarını 10 inç IPS ekranı sayesinde rahatlıkla takip etmelerini sağlıyor.

Sesli Komutlarla Kullanılabiliyor

Üç metreye kadar DSP ses tanıma, ses yayını ve çoklu görev özellikleriyle kullanıcılar tableti el değmeden, sadece sesli komutlarla kullanabiliyor. Alcatel 3T 10, akıllı ev cihazları ile bağlantı kurarak evin sıcaklık durumu ve ışık ayarı gibi kontroller yapabiliyor.

Üstün Ses Kalitesi

Kullanıcılar, en sevdiği filmleri, müzikleri, oyunları ve daha fazlasını 4.080 mAh bataryası, ses bozulmalarını engelleyen çift ön hoparlör ve çift bas geliştirme ünitesiyle sonuna kadar deneyimleyebiliyor. Ayrıca tabletle birlikte gelen hoparlör de 7 saatlik pil ömrü ve üstün ses kalitesi sayesinde kullanıcılara unutamayacakları kesintisiz bir medya deneyimi sunuyor.

Kolay Erişim Sağlıyor

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler hızlı erişim ekranında yer alıyor ve kullanıcılar, favori araçlara elleri değmeden erişebiliyor. Tabletin geniş HD ekranı ses istasyonuna bağlandığı zaman çoklu görevlere, haberlere ve hava durumu tahminlerine anında erişilmesini sağlıyor.

Kullanışlı Çoklu Görev

Alcatel 3T 10'un stant ve şarj cihazını birleştiren şarj ünitesi, kullanıcıların tabletin hızlı erişim ekranına kolayca erişmesini sağlıyor. Kullanıcılar, filmleri rahatça izlemek, müzik çalmak, yemek pişirirken tarif bakmak, yatmadan önce okumak veya içerik görüntülemek için şarj ünitesini kullanabiliyor. Böylece çoklu görev süreçleri çok daha keyifli hale geliyor.

Hızlı Yüz Tanıma

Tableti açmak için kullanıcıların kameraya bakması hızlı yüz tanıma teknolojisi sayesinde yeterli oluyor. Alcatel 3T 10, yüzü hızlı bir şekilde tanıyabilmek için 30 derece algılama yarıçapına sahip ve 106 anahtar nokta kullanıyor.

Siyah renkte mat dokulu bir tasarıma sahip Alcatel 3T 10, 1.499 TL'lik önerilen satış fiyatı ile piyasaya sunuldu.