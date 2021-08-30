Gün geçmesin ki TikTok’ta ortaya çıkan bir video diğer sosyal ağlarda dolaşıma girmesin... Bu kez Amazon’dan aldığı kitabı okuduktan sonra iade eden kullanıcı, bulduğu “zihnisinir” fikirle Twitter’da tartışma yarattı.

Tüketici olarak bize tanınmış olan bazı haklar var. Örneğin aldığımız herhangi bir ürünü, 14 gün içerisinde ve herhangi bir bahane göstermeden iade edebiliyoruz. Özellikle internetten alışverişte yaşanan hatalı, ayıplı ürünlerin yarattığı mağduriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu hak, bazen tüketiciler tarafından suistimal edilebiliyor.

TikTok kullanıcısı “lokumhanim” tarafından paylaşılan bir videoda bunun en net örneğini görüyoruz. Amazon üzerinden kitap siparişi veren kullanıcı, 14 günlük süre içerisinde kitabı okuyarak iade ediyor. Hiç şüphesiz etik dışı olan bu paylaşım hakkında Twitter’daki kullanıcılar da ikiye bölünmüş durumda.

TikTok kullanıcısının videosu şu şekilde:

Eğer “okuduğu kitaba sahip olmak istemiyorsa kütüphaneye gidebilir” diyenler de:

Kuşkusuz bu videonun örnek alınması halinde yayınevi, baskı firmaları ve tedarik zincirinde çalışanların zarar göreceğini söyleyenler de…

PDF okuma önerisi de ortaya atıldı, ancak PDF kitapları ücretsiz edinince de yazar ve yayıncıların hakları gasp ediliyor:

Konuyu kitapların pahalı olmasına getirenler de oldu:

Amazon'a bir şey olmaz diyenler de...

Hızını alamayıp kullanıcıyı ve videosunu TikTok'a bildirenler de vardı:

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