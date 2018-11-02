Artık sanal asistan Alexa'ya en sevdiğiniz sanatçıların yeni albümü veya yeni şarkısı için bildirim komutu verebileceksiniz.

Müzikseverler, artık Amazon'un yapay zeka destekli sanal yardımcı asistanı Alexa’ya favori sanatçılarının yeni albümleri veya yeni şarkıları çıktığında uyarması için komut verebilecek. Sık sık Siri gibi diğer sanal yardımcı asistanlarla kıyaslanan Alexa, yeni gelen bu özelliğiyle en azından Amazon Müzik kullanıcıları için öncelikli hale gelebilir.

Alexa, Amazon Müzik’in yeni bildirim özelliğini Amazon aboneleri için kullanabilecek. Yeni albüm veya yeni bir şarkı geldiğinde Echo cihazının üzerinde sarı halka şekilde bir bildirim belirecek. Ayrıca Android ve IOS cihazlardaki Amazon Müzik uygulamasında da bildirim gelecek.

Kullanıcılar şarkı listelerinde çalan bir şarkı hoşlarına gittiğinde, Alexa'ya bu sanatçıyı takip etmesini ve bir sonraki şarkı veya albümü için haber vermesini “Alexa, bu sanatçıyı Amazon Müzik'te takip et” gibi sesli komutlar ile verebilecek.