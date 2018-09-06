Alexa ve Cortana Cihazları Xbox'ınızı Kontrol Edebilecek

Microsoft Insider kullanıcıları, Xbox'larını Alexa ve Cortana cihazları ile komuta edebilecekler.

Microsoft'un Alexa-Cortana aşkı oturma odanıza konuk oluyor. Haziran ayında bir söylenti olarak ortaya atılan durum sonunda hayata geçiyor. ABD'deki Xbox Insider'ları artık Alexa ve Cortana sesli komutları ile Xbox One sistemlerini, Kinect tarafındaki boşluğun çoğunu dolduran yeni bir kabiliyet ile kontrol edebiliyorlar.

Insider'lar konsollarını ses komutları ile kapatıp açabiliyorlar, Xbox arayüz bölümlerinde gezinebiliyorlar, arka planda medya oynatımını kontrol edebiliyorlar, oyun görüntüleri kaydedip Mixer yayınları arasında geçiş yapabiliyorlar. Daha önce Kinect kullanmış olanlar için bu özellikler yabancı gelmeyecektir; ancak ses komutları daha fazla esneklik sağlayabiliyor ve Kinect'e sahip olmayan kullanıcılara bu avantajları sunabiliyor.

Insider hesabı bulunan kullanıcılar Microsoft hesaplarına Alexa veya Cortana ile giriş yaparak sesle komuta etme özelliğini aktif edebilirler. Özellik, Sonos One ve Harman Kardon Invoke gibi üçüncü parti ekipmanlar da dahil olmak üzere, uyumlu olan tüm cihazlarla çalışabilmekte. Özellik şu an için tüm Xbox kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda değil ve bunun gerçekleşmesi biraz zaman alabilir, ancak Microsoft bunu eninde sonunda gerçekleştirecektir; sabırlı olmakta fayda var.