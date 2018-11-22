Tüm dünyanın varlığı konusunda muallakta olduğu 'Illuminati' tartışmaları, Aleyna Tilki'nin paylaştığı bir fotoğrafla iyice alevlenecek gibi.

Yaklaşık 3 yıldır paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen genç sanatçı Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı karıştırdı.

Yanan bir mum üzerindeki göz simgesiyle fotoğrafını paylaşan Tilki, altına da şöyle ilginç bir not iliştirdi:

"Yanıp aydınlatıyor, erimemiş edasıyla.

Sürekli yanıyorsa, çabuk bitmiş oluyor.

Arsız işte

Arsız mum."

Özellikle fotoğrafın altına yorum atanlar, göz simgesinin yanı sıra Aleyna Tilki'nin saçlarıyla bir gözünü kapatmış olmasına dikkat çekti. Fotoğrafa gelen, "Ne diyor bu kız kafam karıştı." ve "Kıza bak İlluminati simgesi paylaşmış. Nasıl bu kadar popüler olduğu belli oldu." şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Onlarca yıl boyunca komplo teorisyenlerinin en gözde konularından biri olan Illuminati'nin günümüzde ele ayağa düşerek bir geyik malzemesi edildiği bir gerçek. Yine bir takım komlo teorisyenleri, bunun da Illuminati'nin bir projesi olduğunu belirtiyor: Bilinirliğini artırarak, göz önünde tutarak ve var oluşu artık herkes tarafından dalga geçilecek bir hale getirilerek hakimiyetini ve gücünü mutlak kılmak.