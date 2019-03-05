Otomotiv endüstrisinin merakla beklediği gün geldi ve Cenevre Otomobil Fuarı, bugün kapılarını basın mensubu ziyaretçilerine açtı. Birçok markanın yeni otomobillerinin tanıtıldığı fuarda Alfa Romeo'nun yeni konsept SUV aracı Tonale, ilk gün ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun 2018'in yaz aylarında yaptığı bir açıklamayla duyurduğu Alfa Romeo Tonale, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen fuarda görücüye çıktı. Konsept aracın teknik detayları henüz açıklanmasa da Alfa Romeo Tonale, şık tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor.

Alfa Romeo, konsept aracın özellikleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı fakat söylentilere göre Alfa Romeo Tonale, hibrit güç aktarım sistemini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca aracın tam elektrikle çalışan ayrı bir modla geleceği iddia ediliyor. Elbette bu iddiaların doğruluğunu test etmek için resmi açıklamaları beklemeliyiz.

İsmini Alpler'deki Tonale Geçidinden alan konsept araç, sağlam görüntüsüyle güven veriyor. Alfa Romeo'nun en beğenilen araçlarından biri olan Stelvio'nun tasarımından izler taşıyan Tonale, ön panelde Alfa Romeo ile özdeşleşen "Scudetto" isimli ızgarasına ek olarak yenilenmiş üçlü far sistemine sahip.

Genel görüntü olarak 1990'ların popüler araçlarından Alfa Romeo Brera'ya da benzetilen Tonale ile Alfa Romeo, adeta retroyla günümüz tasarımlarını harmanlayıp zamanın ötesinde bir araç sunuyor. Şimdilik yalnızca tasarımıyla değerlendirebileceğimiz Tonale, önümüzdeki 2 - 3 yıl içinde seri üretime alınabilir.

Eğer açıklanırsa Alfa Romeo Tonale'in teknik özelliklerini ve Cenevre'den gelen diğer açıklamaları anbean takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.