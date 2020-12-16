Türkiye çapında üniversite öğrencilerinin becerilerini ölçen ve üstün programlama ve algoritma yeteneklerine sahip takımları ödüllendiren bir yarışma olan algoComp için 15 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında açık olarak başvurular bugün itibarıyla başladı.

3’er kişilik öğrenci takımlarının katılacağı yarışmanın ön eleme safhasında başarılı olan ilk 25 takım, final etabına katılmaya hak kazanacak. Bu kapsamda yarışmanın ön eleme etabı 12-14 Şubat tarihlerinde; final etabı ise 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Finalde en başarılı olan üç takımdan

3. olan takım 1.500 TL

2. olan takım 3.000 TL

1. olan takım ise 4.500 TL ile ödüllendirilecek.

Ayrıca yarışmada finale kalan ancak herhangi bir ödül almaya hak kazanamayan yarışmacılar arasında da yapılacak çekiliş ile 3.000 TL’lik ödül dağıtılacak. algoComp hakkında daha detaylı bilgi almak ve 31 Ocak tarihine kadar yarışmaya başvurmak için algocomp.ituacm.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.