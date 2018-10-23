YouTube'un sürekli algoritma değiştirmesi nedeniyle mağdur olduğunu belirten YouTuberlar, sendika benzeri bir platform kurdu. Platformun şu anda 16 bin üyesi bulunuyor.

YouTube sık sık kullanım şartlarını ve algoritmalarını değiştiriyor. Geçimini YouTube üzerinden sağlayan pek çok yayıncı bu değişimlerden mağdur olduklarını iddia ediyor. Sürekli değişen kullanım şartlarına dikkat çekmeyi amaçlayan YouTuber'lar, bu amaçla "Youtubers Union" adlı bir oluşum kurdu. Bu oluşum, kendi alanında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

YouTuberlar ile YouTube'un ciddi olarak karşı karşıya geldikleri ilk olay 2017 yılında yaşandı. Bazı Amerikan firmaları, aşırı görüş ve şiddet içerikli videolarda reklamları yayınlanması sebebiyle reklamlarını geri çekmişti. Şirket de bu firmaları geri getirmek için reklamların hangi videolarda yayınlanabileceğine dair yeni düzenleme yapmıştı. Muhalifler bu durumu kendileri için bir felaket olarak gördüklerini belirtmişti.

Platform üyelerinin temelde iki talebi var, bunlardan birincisi YouTube'un yapacağı değişiklikleri içerik sağlayıcılara açık şekilde bildirmesi. İkincisi ise YouTube'a muadil yeni platformların oluşturulması. Bu amaçla da Silikon Vadisi'nin önde gelen kuruluşlarında kamuoyu baskısı yaratmayı amaçlıyorlar. Platformun bir de kendini tanıttığı bir videosu var, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.