Alibaba, nesnelerin internetine yatırımı artırmak için kendi yapay zekasını geliştirmeye başlıyor.

Çin'in e-ticaret devi Alibaba, çarşamba günü Çin'in Hangzhou şehrinde gerçekleşen bir toplantıda, 2019'un ikinci yarısında ilk yapay zeka çipini geliştirmeye başlayacağını ve daha sonra sadece bu yapay zeka çipini geliştirmeye adanmış bir yan kuruluş kuracağını söyledi. Çipin, şirketin bulut teknolojisini ve nesnelerin interneti cihazlarını çalıştırdığı belirtildi.

Bu atak, Alibaba'nın Nisan ayında, Hangzhou'daki bir Çinli mikroçip üreticisi olan C-Sky Microsystems'ı satın almasının ardından geldi. Şirketin başkanı Jack Ma, Çin'in teknolojinin temellerini, yani çip gibi ürünlerin üretimini kontrol etmesi gerektiğini ve böylece, ABD-Çin ticaret savaşına tepki olarak ABD ithalatına güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Ma bu ayın başlarında, Eylül 2019'da Alibaba'dan emekli olarak başkanlığını Daniel Zhang'a devredeceğini söyledi. Sonuç olarak, ortaya çıkacak olan bu çipin; kendi kendini süren araçları, akıllı şehirleri ve lojistiği kontrol edebileceği belirtiliyor.