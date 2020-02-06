Alibaba'dan İki Kez Katlanabilen Telefon Patenti

E-ticaret konusunda adeta bir efsaneye dönüşen Alibaba'nın geçtiğimiz yıl başvurduğu bir patente ait görüntüler heyecan yarattı. Zira şirket Çin’de, iki kez katlanabilen telefon patenti aldı.

Dünyanın en büyük alışveriş ağlarından birisine sahip olan Alibaba, katlanabilir telefon furyasıyla cebimize girmeye hazırlanıyor. En azından geçtiğimiz yıldan bu yana kaynayan söylenti kazanlarına göre durum bu. Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'nin Mate X modeli ile başlayan akıma, Alibaba gibi pek çok dev ortak olabilir.

Telefonu Alibaba’nın kendisinin üreteceği konusunda henüz resmi bir bilgi olmasa da patent, edindiğimiz bilgilere göre doğrudan Alibaba'ya ait. Firma, ilerleyen aylarda telefon piyasasına girmek için yeni bir alt marka inşa edebilir, katlanabilir telefonu bu marka ile üretebilir. Bir başka ihtimal ise elindeki patenti diğer üreticilere satması.

Alibaba, sır gibi saklanan telefonun patent başvurusunu aslında geçen yıl yapmıştı:

Söz konusu telefonun patent başvurusu ilk olarak Mart 2019’da yapıldı ve 21 Ocak 2020 tarihinde onaylandı. Başvuru dosyasında 9 adet patent taslağı bulunuyor. Başvurunun onay almasından sonra WIPO’nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) global veritabanına eklendi. Patent içerisinde yer alan taslak tasarımlar da böylece ortaya çıkmış oldu.

Telefonun taslak tasarımı ortaya çıksa da özellikleri konusunda henüz resmi bir bilgi yok. Sadece gövdesinin dikey pozisyondayken iki yerden katlandığını biliyoruz. Taslak tasarımlara baktığımızda telefonun arka yüzeyinde de bir ekran olduğu görülüyor. Bu da özellikle kamera tasarımı konusunda çok farklı bir yol izlenebileceği veya kameranın ekranın içine gömüleceği fikrini akıllara getiriyor.

İki kez katlanabilen telefonun taslak tasarımları:

Taslak çizimlere baktığımızda telefonun yan tutulduğunda neredeyse büyük bir tablet boyutunda olacağını söyleyebiliriz. Dahası yukarıda da belirttiğimiz gibi arka yüzeyinde de bir ekran olacak. Arkadaki ekran toplam alanın 1/3'nü kaplayacak ve arka yüzeyin üst kısmında olacak. Ön ekranlar esnek yapıda olsa da arka ekran sabit olacak. Bu da telefon tamamen katlandığında bu ekranın, ön ekran olarak kullanılacağı anlamına geliyor.

Bu aslında katlanabilir ekranları korumak için de iyi bir fırsat olacak. Telefon tamamen katlanmış bir şekilde taşındığı zaman, esnek ekranlar iç tarafta kalacağı için korunmuş olacak. Arka taraftaki ekran da, ön ekrana dönüşeceği için buradan gelen aramalar, mesajlar ve diğer bildirimler de görülebilecek. Taslak tasarımda ayrıca telefonun yanında iki tane düğme olduğu görülüyor. Bunlar da büyük ihtimalle ses kontrolü için kullanılacak.

Yeni akıllı telefonlarda ilk olarak baktığımız şeylerden biri de kamera tasarımı oluyor. Ancak taslak tasarımda kameraya dair hiçbir detay yok. Kamera için şu an iki ihtimal bulunuyor. Birincisi kamera sadece açıldığında ortaya çıkacak bir kızakta olacak. İkincisi ise kamera ekrana gömülü bir şekilde olacak. İlk ihtimal telefonun taslak tasarımda da görüldüğü üzere ince tasarımından dolayı mümkün değil gibi gözüküyor.

Alibaba telefon işine girer mi?

Alibaba, Çin’de yaptığı bu patent başvurusundan sonra firmanın gerçekten telefon üretip üretmeyeceği çok merak ediliyor. Açıkça söylemek gerekirse bu konu hakkında net bir bilgi yok. Ancak Alibaba’nın daha önce hiç üretim yapmadığı bir gerçek.

Şirketin bu patentleri alması, telefonları üretecekleri anlamına gelmiyor. Çin akıllı telefon üretimi konusunda bir numaralı ülkelerden biri. Ayrıca ülkede zaten birçok akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Bu nedenle tasarımların Çinli telefon üreticisi bir markaya satılması da yüksek ihtimal. Ancak yine de akıllı telefon sektörünün büyüklüğü Alibaba’nın dikkatini çekmiş olabilir. Bunu hep birlikte zamanı geldiğinde öğreneceğiz.