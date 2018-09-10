Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su Jack Ma, şirketteki görevini kime devredeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Alibaba'daki görevinden ayrılacağı haberleri gelen kurucu Jack Ma, yeni gerçekleştirdiği bir açıklama ile bu haberi doğrulayarak yerine kimi getireceğini açıkladı. Şirket çalışanları ve kamuoyunu bilgilendirmek için gerçekleştirilen açıklamaya göre Jack Ma'nın görevini artık şirketin CEO'su olan Daniel Zhang devam ettirecek.

10 Eylül 2019 tarihinde yönetim kurulu başkanlığı pozisyonuna atanacak olan Daniel Zhang, bu tarihten itibaren CEO'luk görevini de bırakmış olacak. Jack Ma ise bu tarihten sonra da Alibaba yönetim kurulunda kalacak ve Alibaba Ortaklığı’nın kalıcı üyesi olmayı da sürdürecek. Yeni yönetim kurulu başkanının görevi 2019'da devralacak olmasının sebebine dair açıklama ise yine Jack Ma'dan geldi.

Ma, geçiş sürecinin sorunsuz yaşanması ve aksaklıkların önüne geçilmesi için bir sene daha şirketteki görevine devam edeceğini belirtti. Sonrasında ise Jack Ma'nın asıl mesleği olan öğretmenliğe dönüş yapacağı söyleniyor. Hatta Ma, bu süreç için kendine unvanını 'öğretmen' olarak yazdırdığı bir kartvizit bile bastırmış.

Ma, açıklamasında “Öğretmenler daima öğrencilerinin kendilerini geçmesini ister, bu yüzden benim ve şirketin yapması gereken sorumlu davranış da gençlerin, daha yetenekli kişilerin liderlik rolünü üstlenmelerini, böylelikle her yerde iş yapabilmeyi kolaylaştırma amacımızı devralmalarını sağlamak”​ ifadelerine yer verdi ve görevden ayrılışının ana sebebini de bu şekilde açıklamış oldu.