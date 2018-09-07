Alibaba'nın Kurucusu Jack Ma, Şirketteki Görevinden Ayrılıyor

Amazon ile birlikte dünyanın en büyük dijital satış sitesi olan Alibaba'nın CEO'luğu görevini 2013 yılından beri sürdüren Jack Ma, bir süre sonra şirketle ilişiğini tamamen kesecek.

Çin'in ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jack Ma, Microsoft'un kurucusu olan ve CEO'luğunu yürüten Bill Gates'in izinden gidecek gibi görünüyor. Gates, 2014 yılında Microsoft'un CEO'luğu görevini Satya Nadella'ya devrederek şirketin 'teknoloji danışmanı' olarak dışardan yardımcı olmaya başlamıştı.

53 yaşındaki milyarder Jack Ma'nın ise Alibaba'dan ayrıldıktan sonraki planlarını henüz bilmiyoruz. Ancak Bloomberg cephesinden gelen haberler, kendisinin parasını ve iş gücünü kurduğu hayır kurumuna harcayacağı yönünde. 2014 yılında Çin'in eğitim sisteminin geliştirilmesi için kurduğu hayır fonuna geçtiğimiz yıl 45 milyon dolardan fazla yatırım yapan Jack Ma'nın farklı planları da olabilir.

Geçtiğimiz sene Bloomberg'e oldukça ilginç açıklamalarda bulunan ve Alibaba'yı kurmadan önce yaptığı öğretmenlik meseleğine dönmeyi düşündüğünü söyleyen Jack Ma, şunları kaydetmişti:

"Bir gün, hatta yakın zamanda öğretmenliğe geri dönmeyi düşünüyorum. Alibaba'nın CEO'su olmaktan çok daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm bir iş bu."

Jack Ma'nın CEO'luk görevinden ayrılmasından ziyade, hayallerinin ve ideallerinin peşinden gitmek istiyor olması her şeyden daha ilgi çekici ve önemli. Umuyoruz kendisi, Alibaba'daki görevinden ayrıldıktan sonra da bu ideallerinin peşinden koşmaya devam eder.