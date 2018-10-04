Alienware, En Zarif Oyuncu Bilgisayarı m15'i Açıkladı

Genellikle daha iri kıyım modelleriyle bilinen Dell Alienware, ince ve hafif oyuncu bilgisayarları devrimine m15 ile dahil oluyor.

Alienware tarafından açıklanan m15 modeli, ince çerçeveli 15,6 inç ekrana sahip olacak. Alienware 13 ile karşılaştırıldığında m15 yüzde 14 daha ince ve yüzde 20 daha hafif, bu da cihazın sadece 2.2 kilogram ağırlığında olduğu anlamına geliyor.

Donanım konusunda farklı opsiyonları olan modeli almak isteyenler 8. nesil 4 çekirdekli i5-8300H veya altı çekirdekli i7-8750H seçeneklerinden birisini tercih edebilecekler. Bütün modeller GTX serisine sahip, burada da 1060 ya da 1070 Max-Q kartlar seçenekler arasında yer alıyor. Rakipleri gibi m15 de kullanıcılarına 1080p@60Hz IPS ekran (300 nit), 1080p@144Hz IPS (300 nit), veya 4K@60Hz IPS (400 nit) seçenekleri sunarken ne yazık ki G-Sync özelliği bulunmuyor. m15'lerde bir terabayta kadar SSD sürücü desteği veya PCle ve SSD kombinasyonları bulunuyor. 2666MHz'de çalışan 32GB DDR4'ler ise bütün modellerde ortak olarak göze çarpıyor.

Dell'den yapılan açıklamaya göre 60 Wht pile sahip olan versiyon 7 saatin biraz üzerinde bir video oynatma süresine ve 13.4 saatlik bekleme süresine sahip olacak. Bu sürelerin 90 Whr pile sahip versiyonda ise sırasıyla 10.6 ve 17 saate çıkacağı belirtildi.

Cihazların diğer özellikleri arasında 1.4 mm tuş mesafesine sahip mSeries klavyeler, altı farklı kısımda özelleştirilebilir ışıklar ve geliştirilmiş soğutma tasarımı bulunuyor. Ayrıca Alienware, kendi external ekran kartı yuvası olan Alienware Graphics Amplifier için destek de koymayı ihmal etmemiş. Cihazın üstünde bir Ethernet portu, üç A tipi USB 3.0 girişi, HDMI girişi, bir miniDisplay girişi, kilit girişi, ses kombo girişi ve Grafik Geliştirici girişi yer alıyor.

25 Ekim'de piyasaya çıkacak m15'lerin fiyatlarının 1299 Dolar seviyesinden başlaması bekleniyor.