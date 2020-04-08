AliExpress, Türk Satıcılara Destek Paketi Açıkladı

Dünyanın birçok ülkesinden satısıcı bulunan AliExpress, koronavirüsten etkilenen yerel satıcılarına destek olmak için bir paket açıkladı. AliExpress’ten yapılan açıklamaya göre yerel satıcılardan 3 ay boyunca komisyon alınmayacak.

Koronavirüs pandemisi, piyasaları kötü yönde etkilemeye devam ediyor. Talebin daralması ve tedarik zincirlerinde meydana gelen kopmalar, şirketlerin sorunlar yaşamaya başlamasına neden oldu. Koronavirüs salgınından en az büyük şirketler kadar küçük işletmeler ve satıcılar da etkileniyor.

Virüs salgınından etkilenenler arasında AliExpress satıcıları ve işletmeleri de bulunuyor. Satıcıların ve işletmelerin zor günler yaşadığının farkında olan AliExpress yönetimi, yerel satıcıların desteklenmesi için bir destek paketi açıkladı.

3 ay boyunca komisyon alınmayacak

AliExpress’ten yapılan açıklamada, 18 Nisan tarihinden itibaren 3 ay boyunca satıcı ve işletmelerden komisyon alınmayacağını duyuruldu. Satıcılardan komisyon alınmamasının yanı sıra Türk satıcıların sunduğu ürünler için AliExpress tarafından ek pazarlama yatırımı yapılacak. AliExpress’in açıkladığı destek paketinden mevcut satıcıların yanı sıra platforma yeni katılacak satıcılar da faydalanabilecek.

Açıklanan destek paketi ile ilgili AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyonları Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi ve Türkiye Ülke Müdürü Yaman Alpata da bir açıklama yaptı. Alpata, “Bu zor zamanlarda küçük büyük ayırt etmeden tüm satıcılarımıza elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz. Zaten mağaza açmak ücretsizdi, bu destek paketi kapsamında 3 ay boyunca komisyonu da sıfırladık ve ek pazarlama yatırımları ile satıcılarımızın küresel satışlarını artırmaya odaklandık” dedi.