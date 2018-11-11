Çin'in en büyük alışveriş sitesi Alibaba, Dünya Bekarlar Günü satışlarının başlamasını takip eden 85 saniyede 1 milyar dolar değerinde satış yaptı.

11 Kasım Dünya Bekarlar Günü, Çin merkzeli online alışveriş sitesi Alibaba tarafından 2009'dan beri, sitede bulunan çeşitli ürünlerin fiyatlarında indirime gidilerek, kutlanmakta. Aynı zamanda Dünya Bekarlar Günü de ilk kez Alibaba tarafından, Asya'nın Black Friday'i olarak, kutlanmıştı. Alibaba'nın Dünya Bekarlar Günü'nde elde ettiği toplam satış, Black Friday (Kara Cuma) ve Siber Pazartesi'nde elde ettiği satışların toplamını bile geçti.

Alibaba geçen yılki Dünya Bekarlar Günü'nde elde ettiği 25.3 milyar dolarlık satışını bu yıl 5 milyar dolarla geçerek 30.7 milyar dolarla kendi rekorunu kırarak yeni bir rekora imza attı. En çok satılan ürünlerin ise Xiaomi, Apple ve Dyson'a ait olduğu da gelen bilgiler arasında. ABD'deki en büyük çevrimiçi alışveriş satışları, tüketicilerin Şükran Günü'nden sonraki günlerde internetteki indirimleri akın ettiği zaman olarak biliniyor, ki bu da Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma olarak kutlanan Black Friday'e işaret ediyor.

Alibaba'nın 11/11 (11 Kasım) Dünya Bekarlar Günü'nde yaptığı toplam 30.7 milyar dolarlık satışı, geçen yılki Black Friday'in 5,03 milyar dolarlık çevrimiçi satışlarını 6'ya katladı. 180.000'den fazla Çinli ve uluslararası markanın Alibaba'da katıldığı 10. Dünya Bekarlar Günü, sevgililer gününe karşıt olarak düzenlenen 10. Alibaba etkinliği olmasıyla önem taşıyor.

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