Alışverişlerde 'Ücretli Poşet' Dönemi Resmen Başladı

Plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satılmasını öngören kanun teklifinin kabulü sonrasında, 1 Ocak itibarı ile paralı poşet dönemi resmen başladı.

Plastik poşet kullanımının azaltılması ile ilgili çalışmalar Bakanlık tarafından ele alınmış ve plastik poşet atıklarının azaltılması amacıyla poşetlerin ücreti karşılığında satılmasına karar verilmişti. Uzun süren çalışmalar sonunda, bugünden itibaren hiçbir markette ücretsiz poşet verilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetler, belirli bir ücret karşılığında alınabilecek. Önümüzdeki 1 yıllık süreç ise 'yeni düzenlemeye uyum süreci' olarak bir geçiş dönemi olacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre poşetlerin en az 25 kuruştan satılması gerekiyor. Plastik poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi durumunda, satan mekanın depo alanı hariç olmak üzere her bir metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilecek. Geçtiğimiz aylardan beri Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, poşetlere dair düzenlemenin tarihi geri çekileceği yönündeki haberler böylece resmiyete kavuşmuş oldu.

Böylece 2019 yılının ilk gününden itibaren ücretsiz plastik poşet devri resmen kapandı.