Ücretsiz Poşet Veren İşletmecilere Para Cezası Kesilecek

Marketlerde poşetlerin ücretli olarak satılması uygulamasına dair detaylar gelmeye devam ediyor. Gelen son haber ise uygulamanın herhangi bir açığa izin vermeyecek şekilde düzenlendiğini gösteriyor.

Marketlerde poşetlerin parayla satılmasını da içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte artık marketlerde yapılan alışverişlerde poşetler en az 25 kuruş olmak üzere ücretli olarak verilecek.

Uygulamanın devamlılığı ve aykırı durumların oluşmaması için ise caydırıcı bir ceza uygulanacak. Müşterilerine ücretsiz poşet vermeye devam eden işletmelere, metrekare bazlı para cezaları kesilecek. İşletmeler, metrekare başına 10 TL para cezası ödeyecek. Depo alanı hariç kapalı satış alanını kapsayan bu cezaya göre 100 metrekarelik bir market, bin TL ceza ödeyecek.

Uygulama gündeme geldiğinden beri bazı eleştirilere de maruz kaldı ancak verilecek parayı hesaplamak yerine alternatif üreterek plastik kullanımını azaltmayı tercih etmek çok daha mantıklı olacaktır. Keza alacağınız bez bir çanta hem dayanıklı ve uzun ömürlü olacak hem de plastik kullanımını azaltacak. Üstelik marketlerde çirkin bir poşete 25 kuruş para vermek zorunda da kalmayacaksınız.