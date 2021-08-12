Ürün Ambalajları 2022 İtibarıyla Ücretli Olacak

2022 itibarıyla hayatımıza girecek olan Depozito İade Sistemi (DİS) ile alışverişte ambalajlı ürünlerin ambalajları için ücret ödenecek. Geri dönüşüme teşviğin amaçlandığı bu sistemle ekonomiye yılda 1,4 milyar lira kazandırılması planlanıyor.

Bilindiği üzere her yıl başında ülke genelinde yeni uygulamalara imza atılıyor. 2022 yılı itibarıyla ise hayatımıza Depozito İade Sistemi (DİS) adında, ambalajlı ürünlerin ambalajları için ücret ödenmesini ve ambalajın iade edilmesiyle ücretin de iade edilmesini kapsayan yeni bir sistem giriyor.

Uygulamayla birlikte atıkların geri dönüşüme gönderilmesinin teşvik edilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, sistemin doğru işlemesi hâlinde Türkiye'de her yıl 1 milyon ton ilave atığın oluşmasının önüne geçilebileceğini belirtti.

Alınan bedel para veya alışveriş puanı olarak iade edilecek

Eroğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte tüketiciler, ürünleri satın alırken ürün bedeliyle birlikte belirlenen depozito iade ücretini de satış noktasına ödeyecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozito bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek. İade bedeli para ya da alışveriş puanı olabilir."

Türkiye'de her yıl kullanılan 20 milyar adet içecek ambalajının 9 milyarının petlerden oluştuğunu söyleyen Eroğlu, bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte ekonomiye yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabileceğini söyledi.