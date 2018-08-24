Alkolün Bir Kadehinin Bile Sağlıklı Olmadığı Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir araştırma, alkol tüketimini sağlıklı kılan belirli bir miktarın olmadığını ortaya çıkardı. Saygın tıp dergisi Lancet'de yayımlanan araştırmada, dünyada her yıl alkol kaynaklı 2,8 milyon ölümün gerçekleştiği aktarıldı.

En sağlıklı çözümün alkolü tamamen bırakmak olduğu belirtilen araştırmada; her yıl erkeklerin %7'sinde, kadınların ise %2'sinde alkol ile bağlantılı ölümlerin görüldüğü ifade edildi.

15-49 yaş arasındaki insanlarda ölüm ve sakatlıkların temel nedenlerinden birinin alkol olduğu vurgulandı.

Daha önce gerçekleştirilen bazı araştırmalarda belirli bir miktar alkol tüketmenin sağlığa iyi gelen taraflarının bulunduğunun aktarılmasına karşın, bu yeni araştırma, alkolün zararlarının söz konusu faydaları bertaraf ettiğini ortaya koyuyor.

1990-2016 yılları arasında yapılan yüzlerce başka araştırmadan yararlanan yayında; günde 1 kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve tüberküloz riskini %0,5 oranında artırdığı, günde 2 kadehin bu riski %7'ye, 5 kadehin ise %15'e çıkardığı kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Emmanuela Gakidou, "Günde 1-2 kadeh içki içmenin sağlığa yararlı olduğu kanısı yalnızca bir şehir efsanesi ve bu çalışma da bu efsaneyi tuzla buz ediyor" dedi.