Almanya’da bir grup doktor, koruyucu ekipman ve giysi yetersizliğini ilginç bir yöntemle protesto etmeye başladı. Doktorlar, ekipman yetersizliğini çıplak pozlarla protesto ediyorlar.

Almanya’da bir grup doktor, koruyucu ekipman, giysi ve malzemelerin yetersizliğine dikkat çekmek için durumu çıplak pozlar vererek protesto ediyor. “Blanke Bedenken” (Çıplak Kaygılar) isimli bir internet sitesi açan doktorlar, protesto fotoğraflarını bu internet sitesinden yayınlıyor.

Koruyucu ekipmanların yetersizliğini protesto eden doktorlar, internet sitesini geçtiğimiz perşembe yayınladılar. Sitenin yayına başlamasının ardından çok sayıda doktor, dosya veya tuvalet kağıdı gibi malzemelerle cinsel organlarını kapatarak siteye çıplak fotoğraflarını göndermeye başladılar.

Koruyucu ekipmanların yetersiz olduğunu söyleyen doktorlar, malzeme sıkıntısı nedeniyle hayatlarının riske girdiğini söylüyorlar. Sitede fotoğrafı yayınlanan bir aile hekimi, “Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz” mesajını paylaşarak koruyucu ekipman yetersizliğine dikkat çekti. Sitede fotoğrafı yayınlanan bir kadın doktor ise “Yara dikmeyi öğrendim. Peki neden maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?” yazısıyla dikkat çekti.

Protestolara bir Fransız doktor ilham kaynağı oldu

Protestocu doktorlar, protestolarının ilham kaynağının Fransız doktor Alain Colombie olduğunu söylüyorlar. Fransa’nın Pomerols kasabasındaki bir muayenehanede görevli olan Alain Colombie, koruyucu ekipmanların yetersizliğine dikkat çekmek için görevli olduğu muayenehanenin önünde çıplak şekilde kolunda “ölüme gönderilen asker” yazılı bir bantla poz vermişti.

Almanya’daki doktorların da ilginç bir şekilde dikkat çektiği gibi koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden birçok ülkedeki sağlık çalışanları, koruyucu ekipman yetersizliği nedeniyle koronavirüs hastalarını zor ve tehlikeli şartlar altında iyileştirmeye çalışıyor.

Koronavirüs vaka sayısı 160 bini geçen Almanya, koruyucu ekipmanları Çin’den ithal ediyordu. Almanya Sağlık Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak Çin’den ithal edilen koruyucu ekipmanların yanında yerel üretime de hız verileceğini açıkladı.