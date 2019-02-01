Otomobil devi Volkswagen’in başı bir kez daha mahkemeler ile dertte. Firma, 401 bin müşterisi tarafından dava edildi.

Son dönemde elektrikli araç pazarına yönelik çalışmalar yapan ve imajını düzeltmeye çalışan Volkswagen’in sıkıntıları bir türlü bitmiyor. Firmanın 2017 yılında yaşadığı skandal hala başına bela oluyor.

Volksvagen’in motorlu araçların emisyon değerlerinde yaptığı oynamalar büyük tartışma yaratmış, skandalın ortaya çıkması üzerine çok ağır para cezalarına çarptırılan firma bazı çok ciddi şartlar içeren bir anlaşma imzalamıştı. Firma bütün bu süreçte araçları sattığı kişileri unuttu.

Tüketiciler adında davanın tarafı olan Alman Tüketici Avukatlar Birliği (VZBV), yaklaşık 401 bin araç sahibi adına dava açarak Volkswagen’den müvekkillerinin zararının karşılanmasını istedi. Birlikten yapılan açıklamada hedeflerinin, egzoz skandalından etkilenen mazotlu araç sürücülerinin uğradığı maddi zararların karşılanması olduğu ilan edildi. Birlik Başkanı Klaus Müller, davayı ücretsiz olarak takip ettiklerini söylerken, zarara uğrayan araç sahiplerini de davaya müdahil olmaya çağırdı.

2015 yılında ABD çevre ajansları, mazotlu araçlarda emisyon manipülasyonu yapıldığının belirlemişti. Daha sonraki süreçte 2.5 milyon VW aracında emisyon hilesi yapıldığı ortaya çıkmış, şirket de 2017 yılında suçunu kabul etmişti.