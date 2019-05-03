  • Almanya'daki Büyük Bir Dark Web Şebekesi Çökertildi

Almanya'daki Büyük Bir Dark Web Şebekesi Çökertildi

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Europol tarafından yönetilen bir operasyonda Almanya'daki büyük bir dark web şebekesi çökertildi.

Europol önderliğindeki bir operasyonda dünyanın ikinci en büyük dark web ağı çökertildi. Yetkililer; 550.000 eurodan fazla kara para, 6 haneli bitcoin rezervi ve sitenin sunucularını ele geçirdiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Wall Street Matrket adındaki dark web ağının üç önemli kişisi tutuklandı.
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Europol’a göre, Wall Street Market 1,15 milyondan fazla kullanıcı ve 5.400 civarında uyuşturucu, kötü içerikli yazılım ve diğer illegal materyal satıcılarını barındırıyordu. Hatta raporlara göre önemli kişilere şantaj yapmak için materyal satan kişiler bile mevcuttu.
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Adalet Bakanlığı’nın bir açıklamasında Wall Street Market’in sahiplerinin sitelerindeki kullanıcıların fazlalaşması nedeniyle bu işi bırakmaya çalıştıkları bilgisi yer alıyor. Geçtiğimiz yıllar boyunca polis, dark web şebekelerini çökertmeye çalışıyordu ve sonunda büyük bir darbe vurmayı başardılar.

Kaynak : https://www.theverge.com/2019/5/3/18528211/wall-street-market-silkkitie-valhalla-dark-web-takedown-police-germany
Etiketler: dark web, alman polisi
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