Uzmanlar: Bir Dozdan Fazla Aşıya Gereksinim Duyuluyor

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine açıklama yapan Daimi Aşı Komisyonu üyeleri, geliştirilen aşı hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilere göre aşı, ilk etapta 5 milyon dozla sınırlı kalacaktı. Aşı yapılan bir kişininse bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyduğu ifade edildi.

2019 yılının aralık ayından bu yana bütün dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüse karşı halen kesin bir önleyici bulunabilmiş değil. Dünya çapında devam eden aşı çalışmaları her ne kadar olumlu sonuçlar gösterse de bu aşıların bütün dünyaya yayılması ve dünyanın eski haline dönmesi için hâlâ aylar, belki de yıllar gerekiyor.

Bugün Alman Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) üyeleri, geliştirilen koronavirüs aşısı konusunda önemli bazı açıklamalarda bulundu. Komisyonun üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada aşının ilk aşamada sadece birkaç milyon dozla sınırlı kalabileceğini söyledi.

Alman uzmanların açıklamaları:

Klaus Überla, açıklamasında tescil edilen koronavirüs aşısının sadece birkaç milyon doz olarak üretilebileceğine, bu sayının uzmanlar arasında beş milyon doz olarak anıldığına dikkat çekti. Komisyonun bir diğer üyesi olan Fred Zepp'se aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğunu ifade etti.

Fred Zepp, şu anda geliştirme aşamasında olan çoğu aşı adaylarının etki edebilmesi için iki doz yapılması gerektiğini söyledi. Zepp, yalnızca Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını belirtti. Aşı hakkında açıklama yapan bir diğer isim de komisyonun başkanı Thomas Mertens'di.

Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Alman halkının en az %60 aşılanması gerektiğine dikkat çekerek bu seviyeye ulaşmanın aylar sürebileceğine vurgu yaptı. Komisyon üyesi Pediatrist Martin Terhardt'a göre bu süre en az sekiz aydı. Ancak normal hayata dönmek için gereken süreyse 1.5 yıldan 2 yıla kadar uzuyordu.