Alman Kadın, Kocasını İnternet Üzerinden Satışa Çıkardı

Kocasının olumsuz davranışlarından bıkan kadın, eşini internet üzerinden satışa çıkardı.

Hamburg, Almanya'da yaşayan Dortre L. isimli (ilanda yazdığına göre) 40 yaşındaki kadın, kocasını internet üzerinden "Kullanılmış Koca" isimli bir ilan ile 18€ ücret ile satışa çıkardı. İlanına artık birlikte olmadıklarını da ekleyen kadın, kocasını alacak kişiye de oldukça uzun bir mesaj yazdı.

İlanı eBay'e koyan kadın, kocasını satın alacak kadına bıraktığı mesajda: "Sevgili ilan ile ilgilenen kadın, Noel'den sonraki iki gün içerisinde farkettim ki artık kocamla birbirimize ait değiliz. Kocamdan ayrılmak istiyorum. Fiyat üzerinde pazarlık yapmaya oldukça sıcak bakarım ancak takas yapmam. Soruların olursa e-posta üzerinden benimle iletişime geçebilirsin." ifadelerine yer verdi.

Hamburger Abendblatt adlı gazeteye röportaj veren ilan sahibi Dorte: "İlan oldukça iyi karşılandı. Oldukça olumlu geri dönüşler aldım ve hatta birisi bana gülücük emojileri yolladı. Bu ilan ile bir drama yaratmak istemedim, hepsi eğlence içindi. İlan için belirlediğim ücret ise benim uğurlu sayımdı." dedi. Dorte'nin kocası ise ilan gazetelerde yayınlanmaya başlayana kadar durumdan haberdar değildi.