Almanya ulusal rekabet kurumu, Facebook'un kullanıcıların WhatsApp ve Instagram verilerini birleştirmesi uygulamasının tekelleşmeye neden olduğuna karar vererek uygulamayı durdurma kararı aldı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ve dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram’a da sahip olduğu için başta akıllı telefon kullanıcıları olmak üzere neredeyse tüm internet kullanıcıları hakkında çok ciddi bir şekilde veri topluyor.

Facebook, platformlarına üye olan kullanıcılar için daha iyi bir reklam profili oluşturmak adına kullanıcıların Facebook, WhatsApp ve Instagram verilerini birleştiriyor. Böylece kullanıcılar çok daha isabetli reklamlarla karşılaşıyorlar ve Facebook’a daha fazla gelir sağlıyorlar. Ancak bu durum, şirketin çok büyük bir veri havuzuna sahip olmasına neden oluyor.

Facebook’un bu denli büyük bir veriyi kontrol ediyor olması, daha da kötüsü bu üç ayrı platformdan gelen verileri birleştiriyor olması hükumetlerin de dikkatini çekmiş durumda. Almanya ulusal rekabet kurumu, Facebook’un farklı platformdaki kullanıcı verilerini kullanıcıların rızası olmadan birleştirmesi uygulamasına durdurma kararı verdi.

Bundan sonra Facebook, platformlarına üye olmak isteyen kullanıcıları verilerin birleştirilmesi konusunda zorlayamayacak. Kullanıcılar istedikleri takdirde verilerinin birleştirilmesi için gönüllü olabilecekler. İstemeyen kullanıcılar ise uygulamaları tüm platformlardaki verileri ayrı olacak şekilde kullanmaya devam edebilecekler.

Karar, Alman ulusal rekabet kurumu tarafından verildiği için yalnızca Almanya’da geçerli olacak. Yine de ilerleyen dönemde bu karar emsal niteliği taşıyabilir ve diğer ülkeler de Facebook’un WhatsApp ve Instagram verilerini birleştirmesini yasaklayabilir. Facebook’un verileri işleme konusunda sürekli olarak sınırlandırılması, tekelleşmesinin de önüne geçmiş oluyor.