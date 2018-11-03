Almanya'da Elektriğin Yüzde 38'i Yenilenebilir Enerjiden

Avrupa'nın en çok elektrik tüketen ülkesi olan Almanya, enerji ihtiyacının yüzde 38'ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladı.

Almanya'da Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği ocak-eylül dönemine ait eketrik verileri yayınlandı. Bu verilere göre dokuz aylık dönemde ülkede üretilen elektrik 479,8 milyar kilovatsaat olurken, tüketilen elektrik ise 444 milyar kilovatsaat oldu.

Bu dönemde elektrik tüketiminin yüzde 38'ini yenilenebilir enerji kaynakları sağladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artan yenilenebilir enerji, toplamda 170 milyar kilovatsaate ulaştı. Kömürden elde edilen elektrik yüzde 7, doğalgazdan elde edilen elektrik de yüzde 8 azaldı.

2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde Almanya'nın yenilenebilir enerjisine en büyük katkıyı rüzgar enerjisi verdi. Dokuz aylık dönemde karasal rüzgar enerjisindeki artış yüzde 13 oldu ve 63 milyar kilovatsaate yükseldi. Güneş enerjisi ise yüzde 16 artışla 41 milyar kilovatsaate çıktı.