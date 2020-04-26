COVID-19 Sayesinde Güneş Enerjisi Üretiminde Rekor Kırıldı

Dünyanın enerji bakımından en önemli kaynağı olan güneş, oluşturulan tarlalarla daha fazla verim sağlamaya devam ediyor. Son olarak Almanya ve İngiltere, koronavirüs nedeniyle temizlenen havanın da etkisiyle güneş enerjisi üretiminde rekor kırdılar.

Dünyanın gelecekte kullanacağı en önemli enerjilerden biri olan güneş enerjisi, son yıllarda daha büyük yatırımlar almaya başladı. Ülkeler, fosil yakıtla üretilen enerjilere bir alternatif olarak güneş, hidroelektrik, rüzgâr gibi yenilenebilir enerjilere yöneliyor. Doğru yatırımlar yapılırsa Dünya’nın geleceğini de kurtaracak bu enerjilerden güneş enerjisi, İngiltere ve Almanya’da yeni bir rekor kırdı.

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insan, otomobil kullanımı, sanayi faaliyetlerinde azalma, sera gazı tüketiminin de düşmesine neden oldu. Bu durum ise en çok gezegenimize yaradı. İngiltere ve Almanya, hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte güneş enerjisi üretimini artırdı. Almanya’da 32.227 GW enerji üretilirken İngiltere bu sürede 9.68 GW üretim yapmayı başardı.

Koronavirüs güneş enerjisi üretimine nasıl katkı sundu?

Bu noktada iki önemli etken bulunuyor. Bunlardan birincisi; hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte güneş panellerine gelen ışık daha fazla oldu. Bu ışık sayesinde ise daha verimli güç üretilebildi. İkinci etken ise hava kirliliği sonucu panellerin üzerinde oluşan pislik. Bu iki etken sayesinde güneş tarlaları çok daha işlevsel çalışmış oldu.

Güneş panelleri sıcağı sevmiyor

Güneş panelleri ile ilgili pek çok kişinin yanlış bildiği bir durum var. Aslında bu paneller, sıcak havalardan ziyade; serin ama bulutsuz havaları daha çok seviyor. Gökyüzünde hiç bulut olmasa dahi oluşan hava kirliliği güneş panellerinin ışığı almasını belli bir derecede engelliyordu. Bu sorunun koronavirüsle büyük bir derecede gerileme yaşaması panellerin daha verimli çalışmasını sağladı.

Almanya, ürettiği bu güçle ülkenin tüm elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını, İngiltere ise yüzde 30’unu karşılamış oldu. Alman hükümeti, 2038 yılına kadar yenilenebilir enerjilerden üretilecek elektrik gücünün ülkenin tüm elektrik ihtiyacının yüzde 80’inini karşılayacağını tahmin ediyor.