Almanya, Telefonlar İçin 7 Yıl Güvenlik Desteği İstiyor

Avrupa Birliği'nin telefon üreticilerine karşı sunduğu zorlayıcı tekliflerden bir yenisi Almanya'dan geldi. Alman federal hükûmeti, telefon üreticilerinin cihazlara en az 7 yıl güvenlik güncellemesi sunmasını talep eden öneriyi Avrupa Birliği'ne sundu.

C't adlı web sitesinin haberine göre, Alman federal hükûmeti, telefon üreticilerinin cihazlara en az 7 yıl güvenlik güncellemesi ve yedek parça sunması için Avrupa Birliği'ne baskı uygulamakta. Bahsi geçen destek süresi, Avrupa Komisyonu'nun daha önce sunduğu tekliften iki yıl daha uzun bir süreyi kapsıyor.

Her iki teklife de üreticilerden olumsuz yanıtlar gelmekte. Nitekim telefon endüstrisi savunma grubu DigitalEuropa, güvenlik güncelleştirmelerinin 3 yılla sınırlı tutulmasını ve yedek parçaların da yalnızca ekran ve bataryalardan oluşmasını istiyor. Diğer parçaların dâhil edilmek istenmemesinin nedeni daha dayanıklı parçalar olduklarının düşünülmesi. DigitalEuropa'nın bu tavrıyla etkin bir şekilde statükoyu savunduğu düşünülüyor.

Android telefon üreticilerinin güvenlik desteği kısa sürüyor

Apple, genelde beş yıl boyunca özellik ve güvenlik güncellemesi sunan bir şirket iken çoğu Android cihaz üreticisi üç veya daha az bir süreyi kapsan hizmetler vermekte. Örneğin Samsung, 2021 yılında yalnızca dört yılı kapsayacak şekilde güvenlik güncelleştirmesi sunacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği'nin 2023 yılında geçerlilik kazanması beklenen bu teklifi, müşterilerin telefonlarını daha uzun süre kullanarak çevrenin teknolojik atıklarla kirletilmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu teklif, mobil güvenliği önemli ölçüde artıracak bir adım olabilir. Zira Android kullanıcılarının yüzde 40'ı 9.0 Pie veya daha eski sürümleri kullanmakta; bu da güvenlik zafiyetinin bir hayli yüksek olabileceği anlamına geliyor.