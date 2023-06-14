Almanya Dışişleri Bakanlığı, pilot proje kapsamında ek kapasite ve daha kısa süre bekleme süresi için üç ülkeden vize reddi başvurularının 6 ay askıya alındığını açıkladı. Bu ülkelerden biri Türkiye.

Türkiye’de aylardır süren vize krizi artık farklı boyutlara ulaştı. Türkiye, Schengen başvurularına ret cevabında en çok artış yaşayan ülke haline geldi. Bugün, ret cevabına itiraz eden ve edecekler için de kritik bir haber geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Çin ve Fas’ta vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını açıkladı. 7 Haziran’da yapılan açıklamada sürecin bir ‘deneme amacı’ taşıdığı, 6 ay süreceği ifade edildi. Açıklama, “Vize işlemlerinde itirazların askıya alınmasına ilişkin pilot proje” başlığıyla paylaşıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması:

“Pandemi sürecinde getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, vize bölümlerimiz başvurularında bazı durumlarda COVID-19 öncesi seviyeleri aşan önemli bir artış yaşıyor. Belirli yerlerde vize bölümlerimiz bu artışı tüm vize kategorilerinde aynı ölçüde işlememektedir. Bu, bazı başvuru sahiplerinin vize başvurusu yapmak için randevu için daha uzun süre beklemek zorunda kalmasına yol açmaktadır.

Vize başvurularının işlenmesi için ek kapasiteler oluşturmak ve bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de bir pilot proje başlatıyoruz - askıya almak.

İtirazlar, gönüllü olarak tanınan bir kanun yoludur ve bu nedenle kanunen öngörülmüş değildir. Pilot proje kapsamında, askıya almanın yurtdışındaki görevlerimizin işleme koydukları başvuru sayısını artırmasına ve böylece tüm yolcular için bekleme sürelerini azaltmasına yardımcı olup olmayacağını incelemek istiyoruz. Tüm başvuranlar bundan faydalanacaktır.

Pilot proje altı ay sürecek. Ardından sonuçlar değerlendirilecek. Pilot proje başarılı olursa, diğer vize bölümlerini de içerecek şekilde genişletmeyi düşüneceğiz.”

Yeni uygulamada ret gerekçeleri daha ayrıntılı sunulacak:

“Vize başvurusuna ilişkin karar, daha önce olduğu gibi aynı yasal temelde alınacaktır. İbraz edilen gerekli belgelerden vize şartlarının sağlandığı anlaşılırsa, misyonlar vize vermeye devam edecektir.

Bununla birlikte, pilot projede yer alan vize bölümleri, derhal geçerli olmak üzere, vize başvurusunu geri çevirirken düzenlenmiş ret gerekçelerinin başvuru sahiplerine öncekinden daha ayrıntılı olarak bildirildiği ret bildirimleri yayınlayacaktır. Başvuru sahipleri, yasal bir süre içinde ret kararının idari bir prosedürde incelenmesini talep edebilir veya yeni bir vize başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, vize bölümlerimiz, daha önce yapılmış olan başvuruları artık incelemeyecektir.

1 Haziran'dan önce ret bildiriminde bulunabileceklerini bildiren bir ret bildirimi alan başvuru sahipleri, retlerini yine de tebligatta belirtilen süre içinde yurt dışındaki misyon tarafından incelenebilir.”

Bazı vatandaşlar ise vize başvurularında eksik belge sorunu yaşadığını aktarmıştı:

Avrupa Birliği ise bu gibi durumlara karşı çözüm yoluna gitti:

Fatih Altaylı, Avrupalı isimlerden vize krizinin arka planını öğrendi: