Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu’ndaki Görevinden Ayrıldı

Bugün alınan bir kararla Koronavirüs Bilim Kurulu üye sayısında düşüş yaşandı. KLİMİK derneğine başkanlık eden Prof. Dr. Alpay Azap, görevini aksatmamak amacıyla Bilim Kurulu’ndan ayrıldı.

Türkiye’de COVID-19 salgınıyla mücadele etmek ve düzenlemeler tavsiye etmek amacıyla bir araya getirilen Koronavirüs Bilim Kurulu’nun kadrosunda ani bir değişiklik meydana geldi. Prof. Dr. Alpay Azap, diğer sorumluluklarına vakit ayırması gereketiği nedeniyle Bilim Kurulu’ndan ayrıldı.

Prof. Dr. Alpay Azap’ın ayrımasıyla Koronavirüs Bilim Kurulu’nun üye sayısı, 38’den 37’ye düştü. Azap, son birkaç aydır toplantılara katılmıyordu. Bir derneğin başkanlığını yapan Azap, görevini aksatmamak için Bilim Kurulu üyeliğinden temelli ayrıldı.

KLİMİK başkanlığı faaliyetlerine zaman ayırmak için kurula veda etti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ekim ayından beri Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’ne başkanlık eden Azap, bu görevi yerine getirirken Bilim Kurulu’ndaki görevini de aksatmamak için bugün kuruldan ayrıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu, devlet atamasıyla meydana getirilmiş bir kurul olmadığı için Azap’ın istifası, Sağlık Bakanı’na iletilen istifa bildirisiyle birlikte gerçekleşti. İstifası gerçekleştirilen Prof. Dr. Alpay Azap, kurulun WhatsApp grubundan da ayrıldı.

Bilim Kurulu’ndaki son gelişmeler neler?

Pandemi boyunca sık sık gerçekleştirilen toplantılarla süreci sürekli olarak denetleyen Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantılarında ülkemize getirilmesi planlanan Sputnik V aşısından ve Ramazan boyunca sürdürülecek kısıtlamalardan bahsetti. Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da açıkladığına göre Ramazan ayında vaka sayılarında hatırı sayılır bir düşüş bekliyor. Ancak düşüş gerçekleşmezse kısıtlamaların sıkılaştırılması planlanıyor.