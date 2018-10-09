500 bin kullanıcıya ait verilerin 3. taraf geliştiricilere karşı korumasız kaldığı iddialarının hemen ardından bir açıklama yayınlayan Alphabet, Google+'ın kapatılacağını açıkladı. Fakat açıklamaya göre kapatılma nedeni güvenlik açığı değil yeterli kullanıcı kitlesine ulaşılamamış olması.

Sosyal medya, sıradan internet kullanıcıları için ‘boş zamanları’ değerlendirecek bir araç gibi görünse de Facebook, Google gibi reklam verenlerden gelir elde eden şirketler için maden niteliği taşır. Bu nedenle bir reklam platformuna sahip olan her şirket, belli bir sosyal medya gücüne erişmek, kendi kullanıcı veri tabanını oluşturmak ister.

Dünyanın en büyük dijital reklam platformlarından birine sahip olan Google da bu amaç ile 2011 yılında Google+ adlı sosyal ağını kullanıcıların hizmetine açtı. Şirketin bir numaralı amacı, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan güçlü bir sosyal ağ oluşturarak Facebook’a rakip olmaktı. Ancak hikayenin sonu Google açısından ‘mutlu’ bitmedi.

Google’ın üst şirketi olan Alphabet, dün gerçekleştirdiği açıklama ile Google+’ın kullanıcı hizmetinin sonlandırılacağını açıkladı. Google’ın açıklamasına göre Google+’ın kapatılmasındaki ‘en önemli’ neden, istenilen seviyede geniş bir kullanıcı kitlesine bir türlü ulaşamamak ve mevcut kullanıcıların sosyal ağda çok az etkileşimde bulunmaları.

Google+’ın başarısız bir giriş olduğu ve kapatılmasının planlandığı bir süredir konuşuluyordu ancak iddialara göre Alphabet’in sosyal ağı kapatmasının ardındaki neden bu değil. Söylentilere göre Google+’ta 500 bine yakın kullanıcının verileri kısa süreliğine 3. taraf geliştiricilere karşı korumasız kaldı ve böylece veriler uçtu gitti.

Daha da önemlisi Wall Street Journal’ın iddiasına göre Google, söz konusu güvenlik açığını ilk kez Mart ayında keşfetmesine karşın kullanıcılara herhangi bir uyarıda bulunmadı. Google ise yaptığı açıklama ile durumun, kullanıcılara açıklama yapmayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını dile getirdi.

Bazı güvenlik ve gizlilik uzmanları ise Google’ın her ne şartta olursa olsun konu ile ilgili kullanıcıları bilgilendirmesi gerektiğini savundu. Zira Google’ın kullanıcı verileri konusundaki bu tavrı, Facebook’un Cambridge Analytica skandalındaki tutumuna benziyor ki bu da Google’ın başına fazlasıyla dert açabilir.

Bununla birlikte Google+ tamamen bir tarih olmayacak. Google, Google+’ı yalnızca bireysel kullanıcılar için kapatıyor. Google+’ı kullanan şirketler ise hizmetten faydalanmaya devam edebilecekler. Alphabet’in Google+’ı kapatacağını duyurduğu açıklamanın hemen ardından Alphabet hisseleri %1 düşüş gösterdi.