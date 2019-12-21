Alphabet CEO'su Sundar Pichai'ye önümüzdeki 3 yıl için 240 milyon dolarlık performans temelli hisse primi verilecek. Bu, Google'ın bir CEO'suna verilen en yüksek ödül.

Alphabet'in 3 Aralık'ta göreve başlayan CEO'su Sundar Pichai'ye dudak uçuklatan bir prim vaat edildi. Pichai önümüzdeki 3 yıl performansa bağlı olarak 240 milyon dolarlık hisse primi alacak. Bu, Google'ın da bağlı olduğu Alphabet'in bir CEO'ya verdiği en büyük prim.

Pichai'nin aynı zamanda 2020 yılı boyunca 2 milyon dolar ücret alacağı açıklandı. Pichai'den önceki CEO Larry Page'in son olarak aldığı yıllık ücret 1 milyon dolardı. Ancak Pichai, Apple CEO'su Tim Cook'un 376 milyon dolarlık toplam gelirinin gerisinde kalıyor.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 21 yıl önce kurdukları şirketin yönetiminden bu ayın başında ayrılmışlardı. İkili, Sundar Pichai'ye hem Alphabet'i hem de Google'ı emanet etti.

Google Chrome'un başarısının arkasındaki isim

15 yıldır Google'da çalışan Pichai, ABD'li senatörlerden çalışanlarına kadar bir dizi eleştiriyle karşı karşıya kalan Google'ın kamusal yüzü oldu. Google, tekelleşme ve gizlilik gibi konularda eleştiriliyor.

2015 yılında Google'ın başına geçen Pichai'nin ilk seneki yıllık geliri 652 bin 500 dolardı. Ertesi sene gelirleri fırlayan Hindistan kökenli yönetici, 199 milyon dolarlık hisse primi elde etmişti. Google Chrome tarayıcısının başarısının mimarı olarak görülen Pichai, Satya Nadella 2014 yılında görevi devralmadan önce Microsoft CEO'su Steve Ballmer'ın halefi olarak görülüyordu.

Pichai'nin 2018 yılında 1,9 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı. Bu paranın içerisinde kişisel güvenlik ve uçak kullanımı masrafları da yer alıyor. CEO'nun 2018'deki net yıllık geliri 650 bin dolar.

2018 yılında, en büyük Amerikan şirketlerinin CEO'larının ortalama brüt yıllık gelirleri 1,2 milyon dolar olarak hesaplanıyor.