Kripto para severlerin yakından tanıdığı Altcointurk, Kadıköy'de açılışını yaptı.

Altcointurk, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saat 19.00’da İstanbul, Kadıköy, Süleymanpaşa Sokak'ta kapılarını tüm kripto para severlere açtığını duyurdu.

Altcointurk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine şöyle seslendi:

“İyi insan, iyi iş felsefesiyle 2017 yılından bugüne kripto para ile ilgilenen insanları bir araya getiren ve ücretsiz bilgi akışı sağlama çabasındaki Altcointurk ekibinden dünyaya yayılacak yepyeni bir konsept.”

“Yepyeni bir kültür oluşturmayı hedeflediğimiz ve siz bu piyasaya gönül vermiş dostlarımızın rahatı için dizayn edilmiş olan Altcointurk Trader Base açılışımıza hepimiz davetlisiniz.”

Altcointurk Trader Base, bugün saat 19.00 itibariyle tüm kripto para ve kripto para piyasası takipçilerine kapılarını açtı.