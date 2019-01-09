Altı Yıl Süren Karanlık Enerji Araştırmasında Sona Gelindi

Evrenin en soyut konularından biri olan karanlık enerjiyi anlamak için 6 yıl önce başlatılmış olan görev sona eriyor.

Güney tarafındaki gökyüzünü altı senedir araştırıp çok uzaktaki milyonlarca galaksiyi katalog haline getirdikten sonra, Karanlık Enerji Araştırması (DES) son buluyor.

31 Ağustos 2013 yılında karanlık enerjinin doğasını anlayabilmek için uluslararası bir çalışma başlatıldı. 520 megapiksellik bir kamerayı kullanarak, bilim insanları 758 gece veri topladılar.

Bu gecelerde uzaktaki 300 milyon galaksiden veri toplandı. 25’i aşkın enstitüden, sayıları 400’den fazla olan bilim insanları projede yer aldı. Bu çalışmaların verileriyle yaklaşık 200 adet tez yazıldı ve devamının gelmesi bekleniyor.

DES, uzaktaki galaksiler üzerine yapılmış en kapsamlı ve en hassas araştırma olma özelliğini koruyor. Karanlık Enerji Kamerası, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerden gelen ışıkları görebiliyordu ve muazzam bir kalitede çıkarabiliyordu.

Bundan önceki araştırmalara ve tezlere konu olan bulguların arasında 130 milyon yıl önce çarpışan iki nötron yıldızı ve ilk gözlemlenebilen yerçekimsel dalgalar da bulunuyordu. Bunun dışında evrendeki karanlık madde yapısının en kesin hesaplamaları, en tutarlı karanlık madde haritası ve en uzak süpernova gibi buluntular da mevcuttu.

Araştırmaların sonucunda 50 terabayt değerinde veri elde edildi. Alınan veriler ise Illinois Üniversitesi’ndeki Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nde (NCSA) depolanıp inceleniyor.