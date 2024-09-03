Sosyal medyada bir ara viral olan ve “demir eksikliği” olan kişilerde gerçekleşen bir olay var: Altın yüzükle demir eksikliği tespit etmek.

Bazı insanlar, altın bir yüzüğü alınlarına sürterek demir eksikliği tespiti yaptıklarını iddia etmişti. Üstelik olayın sonucunda da alınlarında beliren kararma da bu eksikliği doğruluyordu.

Peki gerçekten altınla demir eksikliği tespit etmek mümkün mü? Bilime göre imkânsız! Öyleyse insanların alınlarında neden kara bir leke beliriyor?

İnsanlar, alınlarına altın bir yüzük sürterek demir eksikliği olup olmadıklarını test ediyor.

Teste göre alında siyah bir leke belirirse bu, demir eksikliği olduğu anlamına geliyor. İşin garibi deneyen birçok kişide bu leke ortaya çıkıyor. Ancak demir eksikliği tespitinin bu kadar kolay olduğunu belirtmekte fayda var.

Altının demir eksikliği tespitinde kullanıldığına dair bilimsel hiçbir veri yok. Üstelik uzmanlara göre böyle bir şey de “imkânsız”. Çünkü demir eksikliği, zaten yaygın görüldüğü için tespit edilmesi o kadar zor değil. En doğru yöntem ise kan testi.

Altın yüzük madem demir eksikliğini göstermiyor, o zaman insanların ciltleri neden kararıyor?

Altının ciltte bıraktığı kara lekeler, pek çok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur ve bu durumun arkasında çeşitli sebepler yatmaktadır. Jewelers of America, ABD’deki bir ticaret birliği, bu sorunun en yaygın nedenlerinden birinin ciltte kullandığımız kozmetikler olduğunu söylüyor.

Bu durum, "black dermografizm" olarak biliniyor ve cildimize sürdüğümüz kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal bileşiklerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Bu bileşikler arasında çinko oksit, titanyum dioksit, ferrik oksit ve kalamin gibi maddeler bulunuyor. Kozmetik ürünler bu bileşenleri içerdiğinde, altınla teması sonucunda ciltte kara lekeler oluşabiliyor.

Bu durum, altının dermografizm etkisine sahip en yaygın mücevherlerden biri olmasına da bağlı.

Bir diğer olası neden ise ciltteki kara lekelerin bir alerjik reaksiyona bağlı olarak oluşması. Bu alerjik reaksiyonlar altına, bakıra veya gümüşe karşı olabilir.

Sonuç olarak altının ciltte bir leke bırakması, tesadüften başka bir şey değil. Böyle bir durumla karşılaşmamak için kozmetik ürünlerin içeriğini kontrol etmek faydalı olabilir.

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