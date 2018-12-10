45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi YouTuber kategorisinde bu sene ödülü Orkun Işıtmak kazandı.

Her yıl geleneksel olarak Hürriyet okurlarının oyları ile seçilen ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl da sahibini buldu. Hürriyet Kelebek tarafından klasik olarak her yıl verilen televizyon ve müzik ödüllerine, bir süre önce 'En İyi YouTuber' kategorisi de eklenmişti.

Geçtiğimiz yıl ödül almasına rağmen bir süre sonra ödülü geri alınan Enes Batur'un ardından, bu yıl ödülü Orkun Işıtmak kazandı. Danla Bilic, Reynmen gibi ünlü YouTuber'ların arasından ipi göğüsleyen isim olan Orkun Işıtmak, ödülü aldıktan sonra kısa da bir konuşma yaptı.

Orkun Işıtmak 5.812.391 abone ve 1215 video ile Türkiye'deki YouTube hesapları arasında en çok aboneye sahip olan hesaplardan biri olma özelliğini taşıyor.