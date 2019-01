Netflix ve Amazon'un, HBO ve FX İle Altın Küre Yarışı

Son yıllarda streaming uygulamaları en parlak çağını yaşıyor. Kablolu hizmetlerin pahalı olması ve içerik anlamında da Netflix, Amazon gibi uygulamalardan geri kalması, onları bir adım geride bırakmıştı. Yaklaşan Altın Küre ödülleri için ise beklenmeyen bir tahmin ortaya çıktı.

Popüler uygulamalar Netflix ve Amazon, sundukları geniş içerik arşivi, yüksek kalite ve uygun fiyat seçenekleri ile son zamanlarda sektörü domine etmiş durumdalar. Öte yandan FX ve HBO gibi kanallar, özellikle fiyat seçenekleri yüzünden bolca eleştiri aldılar. İzleyici gözünden durum bu şekilde iken, yaklaşan Altın Küre ödülleri için yapılan tahminler, hiç de sanıldığı gibi olmadı.

Ödül töreni için isabetli tahminler yapmasıyla bilinen Gold Derby sitesi, seremonide HBO ve FX'in her birinin üçer ödül alacağını tahmin ederken, Netflix'in sadece bir ve Amazon'un iki ödül ile töreni kapayacağını tahmin ettiklerini belirtti. FX'in ödüllerinin, Aktör Matthew Rhys'in The Americans yapımındaki olağanüstü performansı için, The Assassination of Gianni Versace yapımı için ve serinin başrol oyuncusu Darren Criss için alacağı tahmin edildi.

Öte yandan HBO'nun ise Amy Adams ve Patrician Clarkson'un Sharp Objects yapımındaki muhteşem performansları ve Henry Winkler'ın Barry'de gösterdiği performans sayesinde iki ödül toplaması bekleniyor.

Kıyasıya rekabetin kızışacağı ödül töreninde Netflix'in ödülünü, The Kominsky Method isimli komedi dizisindeki performansı için Michael Douglas'ın getirmesi bekleniyor. HBO'nun ise en iyi komedi dizisi dalında The Marvelous Mrs. Maisel yapımıyla ödül alması beklenirken, dizinin başrol oyuncusu Rachel Brosnahan'in de "En iyi komedi aktris"i ödülünü alması bekleniyor.

Yapılan tahminler ne derece doğru çıkacak ve kıyasıya rekabet, ödül töreninde nasıl bir boyuta ulaşacak, Pazar günü düzenlenecek olan Altın Küre törenlerinde hep birlikte göreceğiz.